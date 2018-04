Festival premia maestro Daniel Barenboim O Festival Richard Wagner de Bayreuth, na Alemanha, anunciou ontem a concessão do Prêmio Markgräfin Wilhelmine 2009 ao maestro argentino-israelense Daniel Barenboim, de 66 anos. A premiação é uma homenagem à atuação do músico, há mais de 20 anos à frente da Staatsoper Unter den Linden de Berlim, em prol da tolerância, humanismo e diversidade cultural. Em 1999, Barenboim fundou com o intelectual palestino Edward Said a Orquestra Divã Oriental-Ocidental, formada por músicos árabes e judeus. Esta é a segunda edição do prêmio, entregue no ano passado ao Nobel de Literatura nigeriano Wole Soyinka.