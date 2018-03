Festival já estende programação para fora da Espanha

O Photoespaña está em sua 12ª edição e quando ele nasceu, no contexto do fim da década de 1990, era para promover a fotografia em Madri, onde havia poucas exposições e galerias dedicadas ao gênero, assim como poucas obras dessa mídia em museus e instituições. No começo, era menor, mas nos últimos anos a direção do evento vem centrando forças em promovê-lo internacionalmente, afirma a francesa Claude Bussac, à frente do festival há três anos. Claude conta que o Photoespaña 09 foi feito com orçamento total de 3,3 milhões, contando captação de recursos e aportes de muitas das instituições parceiras do evento - são ao todo 74 atrações este ano. Diz ainda que no ano passado o festival teve visitação de 660 mil pessoas e já há três anos ele expande sua programação para fora da Espanha - como agora, que também ocorre em Portugal, no Museu Coleção Berardo, em Lisboa, mas antes também passou por Arles e Paris. O Photoespaña tem como método eleger um curador que faça uma proposta para três edições seguidas do evento. Sérgio Mah, nascido em Moçambique, mas que vive em Portugal, está no segundo ano de seu projeto curatorial - desta vez ele escolheu O Cotidiano como tema e para o anterior o mote de O Lugar. O festival não comporta apenas exposições de fotografia, estende também suas ações para as artes visuais e até o cinema, como a mostra agora de filmes do cineasta português Pedro Costa no Matadero, em Madri, e é ancorado pela editora e galeria La Fabrica. Mais ainda, promove um programa de seleção de portfólios. O desta edição, que contou com a participação do fotógrafo e galerista brasileiro Eduardo Brandão, foi no Peru e no México e os escolhidos ganharam exposição no Instituto Cervantes.