Festival de vídeo seleciona candidatos Estão abertas as inscrições para o 6º PUTZ! Festival Universitário de Cinema e Vídeo de Curitiba. Até o dia 15, estudantes de todo o País podem se inscrever gratuitamente pelo site www.putz.ufpr.br, nas categorias ficção, documentário, trash, videoclipe, experimental/arte, publicitário, institucional e reportagem. São aceitos vídeos produzidos a partir de 2006, com formato de exibição em DVD. O 6º PUTZ! se realiza de 11 a 14 de junho, no Sesc da Esquina, em Curitiba. O festival foi criado em 2000 para exibir os filmes produzidos no Curso de Comunicações. Com o sucesso da iniciativa, foi aberto a estudantes de todo o País.