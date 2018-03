Festival de Santos recebe inscrições Estão abertas as inscrições para o 7º Curta Santos - Festival Santista de CurtasMetragens, que ocorrerá entre 15 e 19 de setembro. O evento terá 13 mostras, sendo 4 delas competitivas (Olhar Caiçara Universitário, Olhar Caiçara Independente, Videoclipe Caiçara e Videoclipe Brasilis). Os interessados podem inscrever seus curtas até 31 de julho por meio do site www.curtasantos.com.br. Não existem restrições quanto ao período de produção dos filmes nem de temática. Também curtas que já participaram do festival e não foram selecionados poderão concorrer novamente. Mais informações: producao@curtasantos.com.br.