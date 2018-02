Festival de Roma anuncia programação O Festival de Cinema de Roma, que ocorre entre 18 e 27 de outubro, anunciou a seleção dos filmes italianos e parte da programação. No concurso pelo prêmio Marco Aurélio de Ouro, participam La Giusta Distanza, de Carlo Mazzacurati, e L?Uomo Privato, de Emidio Greco. Na sessão Cine 2007, estão o filme francês Le Deuxième Souffle, de Alain Corneau, remake do longa-metragem de Jean-Pierre Melville (O Último Suspiro), que abrirá o festival, o argentino El Pasado, de Héctor Babenco, com Gael García Bernal, e o espanhol Caótica Ana, de Julio Medem. O programa completo do festival será apresentado em Roma no dia 27.