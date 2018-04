Festival de jazz com grandes nomes em MG Bucky Pizzarelli (pai de John), Madeleine Peyroux, a cantora e guitarrista Kate Schutt (ao lado do baterista Terri Lyne Carrington e do saxofonista John Ellis), o baixista Ron Carter, o acordeonista Richard Galliano, o baixista Avishai Cohen, o violoncelista Jaques Morelenbaum e o guitarrista Lionel Louke são alguns dos nomes confirmados da 8ª edição do Festival de Jazz de Ouro Preto, o Tudo é Jazz. O evento homenageará Billie Holiday, com Madeleine Peyroux, Mart?Nália e a Lady Day All-Star Band, com direção do arranjador Oded Lev-Ari. O festival será realizado nos dias 18, 19 e 20, em diversos espaços de Ouro Preto.