Festival da Cultura Inglesa abre inscrições Estão abertas, até o dia 6 de novembro, as inscrições de projetos nas áreas de teatro (adulto e infantil), artes visuais, dança e cinema digital (ficção e animação) para o 12º Cultura Inglesa Festival. Uma equipe independente vai selecionar três projetos por área para integrar a programação do festival, que ocorrerá entre 6 e 26 de maio de 2008. As produções devem ser inéditas, voltadas para o público jovem e inspiradas em artistas e obras britânicas. Serão destinados R$ 430 mil para os projetos (R$ 405 mil para a execução e R$ 25 mil para a premiação dos melhores). Mais informações no site www.culturainglesasp.com.br.