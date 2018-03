Festival celebra relações entre Brasil e Coréia Para celebrar 50 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a Coréia, será promovido hoje o Festival de Música Coreana, no Teatro Renaissance (Al. Santos, 2.233, tel. 11-3586-1806), das 18h30 às 20h20. A cantora Ahn Sook Sun, reconhecida internacionalmente, vai interpretar o Pansori, música épica tradicional do país. Outra atração é o pianista Kim Sun Wook, de 20 anos, que apresenta composições de Schumann e Beethoven. Durante o show, uma tela vai projetar imagens das belezas naturais e do cotidiano da Coréia. O evento, patrocinado pelo Ministério da Cultura, Esporte e Turismo coreano, segue depois para o Chile e o Peru.