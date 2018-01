Festa sem glamour dura 30 minutos

Foram exatos 30 minutos, tempo suficiente para que fossem anunciados, na noite de domingo, os 25 ganhadores da 65ª edição do prêmio Globo de Ouro, conferido pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood. Sem nenhum artista presente, o grande salão do hotel Beverly Hills Hilton, em Los Angeles, foi tomado por jornalistas que acompanharam outros seis jornalistas revelarem os nomes dos vencedores. O motivo de tamanho esvaziamento é a greve dos roteiristas que, paralisados desde 5 de novembro, brigam por participação nos lucros dos estúdios na comercialização dos filmes em DVDs e internet. Não bastasse o clima morno da, digamos, cerimônia, os prêmios foram distribuídos de forma a agraciar praticamente todos os concorrentes. Com isso, Desejo e Reparação, que liderava a lista de indicações (sete), terminou como melhor filme dramático e melhor trilha sonora, de Dario Marianelli (veja lista completa no quadro). ''''Foi muito surreal. Parecia que toda a cerimônia era transmitida com a tecla fast-forward do controle remoto pressionada'''', disse Brad Bird, diretor da premiada animação Ratatouille, que assistiu ao anúncio pela televisão, em São Francisco. ''''Vencemos, mas foi como se, logo em seguida, alguém gritasse ''''Próximo!'''''''' Muitos dos concorrentes, aliás, não estavam em Los Angeles. Produtor de Onde os Fracos Não Têm Vez, Scott Rudin viajou para Nova York. Daniel Day-Lewis voava para Londres quando seu nome foi anunciado como melhor ator, enquanto o diretor David Cronenberg planejava rumar para Toronto durante a cerimônia. Também a tradicional ronda de festas que marcam o encontro das estrelas não aconteceu - a piscina do Beverly Hills Hilton, por exemplo, onde normalmente alguns dos vencedores vão brindar pelos seus prêmios, era desfrutada por apenas um hóspede logo depois da cerimônia, solitário naquela imensidão azul. ''''Com festas ou não, são negócios, como sempre foi'''', disse Daniel Battske, presidente da Miramax, que distribui Onde os Fracos Não Têm Vez nos Estados Unidos e Sangue Negro no mercado internacional. ''''Mas não se pode prescindir da a presença de atores na cerimônia. É outro impacto. Isso comprova que estamos todos no mesmo barco. Ninguém obteve vantagem.'''' Sem estrelas, os centenas de jornalistas que cobriram o anúncio dos vencedores gastavam o tempo entrevistando uns aos outros. Mesmo com o prejuízo para a festa, os seis escolhidos para ler o nome dos ganhadores ratificaram seu apoio à greve dos roteiristas, que já causou um prejuízo aproximado de US$ 75 milhões. O salão estava repleto por conta de uma decisão dos organizadores do Globo de Ouro que, apesar do pedido de exclusividade da NBC (rede encarregada de transmissão da cerimônia, que se sentiu lesada por conta do cancelamento da festa), permitiu o acesso de toda a imprensa. A NBC estuda, agora, meios legais de recuperar o prejuízo. Visivelmente constrangido, o presidente da associação dos correspondentes estrangeiros, Jorge Camara, anunciava uma festa melhor para o próximo ano. Outro ponto de atração de Los Angeles foi o segundo dia de negociação entre o sindicato dos diretores e a associação que representa os estúdios. Um possível acordo (esperado até para ontem mesmo) poderia diminuir a ferocidade com que os roteiristas vêm conduzindo sua negociação. A intenção dos empresários é conseguir um acordo antes da entrega do Oscar, a 24 de fevereiro. Enquanto os vencedores do Globo de Ouro eram conhecidos, membros do sindicato dos roteiristas, acompanhados de familiares, participaram, também em Los Angeles, de um festival de solidariedade sindical. Os filmes escalados eram sugestivos, como Norman Rae e Rede de Intrigas, ou seja, todos versando sobre a luta de trabalhadores. Os vencedores CINEMA FILME Desejo e Reparação DIRETOR Julian Schnabel (O Escafandro e a Borboleta) ATRIZ DRAMÁTICA Julie Christie (Longe Dela) ATOR DRAMÁTICO Daniel Day-Lewis (Sangue Negro) COMÉDIA OU MUSICAL Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet ATRIZ DE MUSICAL OU COMÉDIA Marion Cotillard (Piaf - Um Hino ao Amor) ATOR DE MUSICAL OU COMÉDIA Johnny Depp (Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet) ATRIZ COADJUVANTE Cate Blanchett (Não Estou Lá) ATOR COADJUVANTE Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) ANIMAÇÃO Ratatouille FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA O Escafandro e a Borboleta (França/EUA) ROTEIRO ORIGINAL Ethan e Joel Coen (Onde os Fracos Não Têm Vez) TRILHA SONORA Dario Marianelli (Desejo e Reparação) CANÇÃO Guaranteed (do filme Na Natureza Selvagem), letra e música de Eddie Vedder TELEVISÃO SÉRIE DRAMÁTICA Mad Men ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA Glenn Close (Damages) ATOR EM UMA SÉRIE DRAMÁTICA Jon Hamm (Mad Men) SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL Extras ATRIZ EM UMA SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL Tina Fey (30 Rock) ATOR EM UMA SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL David Duchovny (Californication) MINISSÉRIE Longford ATRIZ EM UMA MINISSÉRIE Queen Latifah (Life Support) ATOR EM UMA MINISSÉRIE Jim Broadbent (Longford) ATRIZ COADJUVANTE EM UMA SÉRIE OU MINISSÉRIE Samantha Morton (Longford) ATOR COADJUVANTE EM UMA SÉRIE OU MINISSÉRIE Jeremy Piven (Entourage)