Festa na serra Hoteleiros, comerciantes, autoridades de Campos do Jordão estão sorrindo de contentamento. Se esta última semana de férias continuar no ritmo das anteriores, esta terá sido a melhor temporada de inverno da estância desde 2000. Por um lado, nenhuma ocorrência policial de monta, nenhum tipo de desabastecimento, nenhum grande congestionamento. Por outro, foram observados recordes de público e consumo. O Market Plaza, por exemplo, contou mais de 320 mil visitantes até domingo à noite. É claro que a crise aérea tem muito a ver com isso.