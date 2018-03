Festa estranha Olhos abertos: performances devem mudar a cara do centro da cidade. Mente aberta: as atrações incluem até uma homenagem a zumbis Não se assombre se, neste fim de semana, você se deparar com um homem dançando com uma retroescavadeira em pleno Viaduto do Chá. Trata-se de uma performance do bailarino Philippe Priasso, da Companhia Beau Geste, apenas uma entre as diversas atrações pouco convencionais desta Virada Cultural. Em guindastes instalados sob o palco principal da Avenida São João, artistas de diversos grupos executam números de circo e dança, como a atriz Joana Piza, pendurada apenas pelos cabelos. Os franceses do Tango Sumo fazem performances acrobáticas em camas instaladas no Boulevard São João. O paulistano desavisado ainda pode encontrar o monociclista Rodrigo Racy fazendo performances com fogo na madrugada de domingo. Também haverá uma maratona de cinema dedicada aos mortos vivos no Cine Dom José, que habitualmente exibe filmes pornôs. O cinema foi adaptado para a Virada Zumbi, com clássicos como ?O Zumbi? (1933) e ?A Noite dos Mortos Vivos? (1968). A Virada Cultural Lado B também foi concebida para os amantes do terror. No Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, Zé do Caixão apresenta contos macabros e depois lidera um cortejo até à praça do cemitério da Cachoeirinha. Ali, será exibido o filme ?O Massacre da Serra Elétrica? (1974), com trilha ao vivo de Rogério Skylab. ''Será algo muito experimental'', avisa ele. Depois do filme, Skylab fará um pocket show com composições próprias, como ?No Cemitério? e ?Carne Humana?. (Felipe Seffrin) Philippe Priasso. Viaduto do Chá, Centro. Sáb.(2), 19h20; dom.(3), 0h30/9h50/16h35. Grátis. Joana Piza. Av. São João, Centro. Dom., 11h45/ 13h30/ 16h15 / 17h55. Grátis. Rodrigo Racy. Centro. Dom., 2h. Grátis. Virada Zumbi. Cine Dom José, R. Dom José de Barros, 306, Centro. Sáb., 18h, até dom., 18h. Grátis. Virada Cultural Lado B. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, zona norte. Sáb., 23h. Grátis.