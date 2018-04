Fellini, fortaleza alternativa dos anos 80, esquenta o inverno

Eis aqui uma banda brasileira que só fez quatro shows nos últimos dez anos, mas, se você nunca a ouviu ou nunca ouviu falar deles, certamente perdeu muito. O Fellini foi uma das bandas mais influentes do pop nacional nos anos 80, embora só tenha durado sete anos. Bom, a boa notícia é que é chegada a hora da quinta vez. O Fellini toca de novo em São Paulo hoje, após seis anos ausente, comemorando 25 anos de carreira. A última vez aqui foi em 2003, no TIM Festival. Se ninguém foi mais indie do que o Fellini nos anos 1980, ninguém será mais indie do que eles em 2009 - e olha que eles nem conhecem o templo alternativo desta década, o Studio SP, na Rua Augusta, onde tocam hoje. Em 2003, tocou aqui a formação original do primeiro disco - Cadão Volpato, Thomas Pappon (que vive em Londres há duas décadas), Jayr Marcos, Ricardo Salvagni (e mais Silvano Michelino, que vive em Paris, na percussão). Thomas e Cadão Volpato, guitarras e voz, são repórteres e se dedicaram, após o Fellini, às suas carreiras jornalísticas. Mas sempre são "convocados" pela legião de fãs a voltarem ao palco. No TIM Festival, em 2003, tocaram na mesma jornada que os hypados White Stripes, Rapture e Super Furry Animals. Mas o Fellini acabou sumindo no meio do rock system da ocasião. "Aquele comeback foi especial, ensaiamos e preparamos a coisa toda com muito carinho. Mas talvez tivesse sido um equívoco optar por um show mais MPB (com violões e percussão, e o repertório privilegiando os sambas) do que rock. Afinal, era uma noite e um palco dedicados ao rock. Desta vez vai ser bem rock?n?roll mesmo, com guitarras e bateria", avalia hoje Thomas Pappon. Certa feita, nos anos 1980, o Fellini lançou um disco ironicamente intitulado Fellini Só Vive 2 Vezes. O eterno retorno da banda mostra que era um título adequado. "Acho que essa permanência se deve às qualidades do Fellini: a independência real; a cara de pau, temperada com uma certa graça que nunca foi exagerada; uma poesia meio errante, inspirada em nossos poetas e nossos letristas; uma química visível entre os compositores; uma distância meio maluca do mainstream, que ?ergue e destrói coisas belas?", diz Cadão Volpato. Cadão observa que o trabalho do Fellini sempre foi conceitual. "O Thomas era um craque em quebrar a cabeça com ideias que unissem as músicas quando colocadas em conjunto. Um álbum era uma conversa inteligente entre o ouvinte e o artista", diz. Eles não crêem que a nova ordem tecnológica tenha alterado substancialmente o jeito de ouvir música. "Boas ideias são boas idéias, boas músicas são isso mesmo em quaisquer condições. Se baixar tudo pela internet, significa uma mudança na relação entre a indústria e os compradores de disco, sou a favor. Mas, quanto mais velho fico, mais acredito que o dinheiro impera e vence no fim. O Fellini, pelo menos, escapou dessa." Cadão conta que não tem visto nada na MPB que tenha graça. No rock internacional, tem ouvido um disco antigo do The National. Já Thomas, do seu exílio londrino, faz uma lista mais ampla. "Do Brasil, nos últimos anos, curti o Jupiter, a galera post-rock de São Paulo, como o Hurtmold e, em particular, o Veracidad. E o Alfredo Bello, vulgo DJ Tudo. Mas nada disso chega aos pés do White Denim, um trio do Texas que vi há duas semanas lá em Londres, ou do último álbum dos Horrors." Serviço Fellini. Studio SP (450 lugs.). Rua Augusta, 591, Consolação, 3129-7040. Hoje, 22 h. R$ 25