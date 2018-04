Feira voltada à fotografia de arte no Iguatemi Tem início hoje para o público, e vai até sábado, o Circuito de Fotografia i-contemporâneo, primeira feira voltada exclusivamente para a fotografia de arte, no Shopping Iguatemi (Av. Brig. Faria Lima, 2.232, 9º andar, grátis). O evento conta com a participação de 15 galerias nacionais e obras dos mais renomados fotógrafos contemporâneos brasileiros. Entre os contemporâneos, destaque para fotos de Lenora de Barros, Tatiana Blass, Rubens Mano, Rafael Assef, Marcos Chaves, Brigida Baltar e Cao Guimarães, além de modernistas como Geraldo de Barros, Marcel Gautherot e Marc Ferrez. Todos os trabalhos estarão à venda.