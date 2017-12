Feira do Livro de Havana abre na quarta-feira Com a participação de editoras de 31 países, a 17ª Feira Internacional do Livro de Havana, Cuba, vai ser aberta na quarta-feira e se estenderá até 9 de março. Os organizadores esperam vender cerca de 8 milhões de volumes entre 300 títulos. O evento vai reunir 145 expositores. Nesta edição, a Feira de Havana terá entre seus convidados os espanhóis Manuel Rivas e Xosé Neira Vilas; o nicaragüense Omar Cabezas; o mexicano Paco Ignacio Taibo II; a argentina Raquel Tibol; e os italianos Claudio Magris e Carlo Frabetti. A feira permanece até dia 24 em Havana e depois percorre 35 cidades de Cuba.