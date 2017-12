Feira ArtRio, que começa no dia 28, terá 73 galerias

A feira ArtRio, que acontece entre 28 de setembro e 2 de outubro nos armazéns do Píer Mauá, no Rio, terá a participação de 19 novas galerias nesta edição. Frente e Mezanino, de São Paulo, Gary Nader e Rudolf Budja, dos EUA, a carioca Mercedes Viegas Arte Contemporânea, a argentina Praxis, de Buenos Aires, e a alemã Gallery Am Meer, de Dusseldorf, estão entre as estreias do ano. O evento contará com total de 73 galerias nacionais e internacionais.

Esta é a 6ª ArtRio. A seleção dos expositores foi realizada por comitê formado pelos galeristas Alexandre Gabriel (Galeria Fortes Vilaça /SP), Anita Schwartz (Anita Schwartz Galeria de Arte/RJ), Elsa Ravazzolo (A Gentil Carioca/ RJ), Greg Lulay (David Zwirner/Nova York), Eduardo Brandão (Galeria Vermelho/SP) e Max Perlingeiro (Pinakotheke Cultural/RJ). A feira promove dois programas para seus participantes - Panorama, com estandes de galerias de arte moderna e contemporânea já estabelecidas no mercado; e Vista, dedicado a galeria jovens e com curadorias experimentais.

A inauguração para convidados será no dia 28. Já o público em geral pode visitar a feira entre 29 de setembro e 2 de outubro, de quinta-feira a sábado, das 13 às 20 horas, e domingo, das 13 às 19 horas. O Píer Mauá fica localizado na Avenida Rodrigues Alves, 10 (entre os armazéns 1 e 2). Ingressos a R$ 30. Mais informações em www.artrio.art.br.