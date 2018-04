Feira anuncia obras doadas nesta edição Anteontem, na abertura da 5ª SP-Arte - Feira Internacional de Arte de São Paulo, foram selecionadas e anunciadas as obras adquiridas pela Pinacoteca do Estado e pelos Museus de Arte Moderna do Rio e de São Paulo pelo programa de doação desta edição do evento. A do Shopping Iguatemi possibilitou à Pinacoteca adquirir obras de Marcius Galan, Marilá Dardot e João Modé e, ao MAM do Rio, pintura de Eduardo Berliner. Por meio também de doação do Banco Espírito Santo, entraram para a coleção da Pinacoteca obras de Felipe Cohen, Chiara Banfi e Rodolpho Parigi. Já a SP-Arte doou ao MAM de São Paulo obra de Mira Schendel.