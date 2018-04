Feijoada húngara Os belos temas musicais que ponteiam Budapeste foram compostos pelo saxofonista Leo Gandelman, mas a trilha sonora do filme também tem música erudita, brega e rock. Cada estilo adequado para um ambiente ou situação. A maior curiosidade é a versão em húngaro para Feijoada Completa, de Chico Buarque. É bizarro deparar com elementos tão brasileiros como samba e feijoada traduzidos para uma língua e uma cultura tão diferentes, mas o estranhamento que isso provoca faz todo sentido na trama. Quem canta a versão de Pal Ferenc sobreposta à do grupo Toque de Prima é o cantor húngaro András Domján.