Fechamento de teatro mobiliza britânicos Mais de 120 atores, dramaturgos e diretores britânicos se mobilizaram ontem para salvar o teatro mais antigo do país ainda em atividade, o Bristol Old Vic, inaugurado em 1766, e que ficará fechado por 18 meses para reforma. Judi Dench, Emma Thompson e Alan Rickman, entre outros, assinaram carta publicada no The Times, na qual expressam sua preocupação - que o fechamento do teatro represente a ?morte? da Bristol Old Vic Company, pela qual passaram nomes como Peter O?Toole e Daniel Day-Lewis. A direção do Bristol Old Vic afirma que as obras são necessárias para a modernização do teatro e porque oferece riscos a seus usuários.