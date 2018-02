FBI oferece recompensa de 20 mil dólares por pistas que levem a quadros roubados

A polícia federal norte-americana (FBI) está oferecendo uma recompensa de 20 mil dólares por pistas que levem à recuperação de dois quadros do artista N.C. Wyeth roubados de um colecionador nos Estados Unidos há dois anos, em um episódio que autoridades chamaram, nesta terça-feira, do mais significativo roubo da história do Estado do Maine.

Seis telas a óleo de Wyeth, o patriarca de uma linha de pintores conhecidos por pintar paisagens oceânicas do Maine, foram levadas em maio de 2013 da casa de um proeminente empresário do ramo imobiliário do Estado. As pinturas têm valor estimado em dezenas de milhões de dólares, disseram autoridades.

Quatro foram recuperadas em uma loja de penhores em Beverly Hills, na Califórnia, disse em Boston o agente especial do FBI Vincent Lisi, responsável pelas investigações.

"Ainda continuamos a procurar pelos outros dois quadros e temos motivos para acreditar que estão aqui em Nova Inglaterra (região no nordeste dos EUA), possivelmente na área de Boston", disse Lisi.

Três homens se declararam culpados em tribunais federais no Maine e na Califórnia de tráfico de bens roubados por transportarem os quadros. Lisi não quis dizer se eles eram considerados suspeitos também pelo roubo.