Fazenda 2 só na web

A Record deve voltar atrás na ideia de ter A Fazenda em pay-per-view na TV paga. Após emperrar a negociação na primeira temporada do programa, a rede estuda não fechar acordo comercial com operadoras na segunda temporada, prevista para novembro. Motivo: a Record quer vender pay-per-view das 24 horas da atração em seu novo portal de internet, o R7, que estreia em setembro. Na primeira edição de A Fazenda, apesar de afirmar o interesse de entrar na TV paga, o canal não enviou a proposta comercial a tempo. Para a segunda temporada, as conversas com a Net já foram iniciadas, mas o negócio está longe de ser fechado. O Estado apurou que os emissários da Record pararam recentemente de procurar a Net para acertar o contrato, e a emissora parece mesmo estar desistindo do pay-per-view na TV paga. Já na internet, os testes para a exibição do programa estão avançados. Com estreia prevista para 8 de novembro, A Fazenda 2 terá Britto Jr. no comando. Entre os já cotados para o confinamento estão Sheila Mello, o jogador Vampeta, Rico Mansur e o ator Rômulo Arantes Neto.