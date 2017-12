Farra na oficina

Super-herói de capa e máscara pode estar fora de moda, mas poderes mágicos não faltam nos desenhos. Então, pegue uma caixa de massinha e lápis coloridos, coloque sua imaginação para funcionar e, shazam!, crie um novo personagem. Em agosto acontece o Animoon - Festival Internacional de Animação, realizado em parceria pela Melies Escola de Animação 3D e o Colégio Pueri Domus, cuja primeira edição, em 2007, era restrita ao público do colégio. No evento, que acontece na unidade da Verbo Divino, as crianças assistem a curtas-metragens e palestras e brincam de fazer cinema com profissionais especializados. Entre as atrações, cursos de desenho na mesa de luz, modelagem com massinha, stop motion (técnica de foto e movimento utilizada em ?Fuga das Galinha?) e animação em 3D. "O mercado está crescendo, todo mundo brinca de videogame e assiste a filmes de animação, mas poucos sabem como funciona essa área", diz Marcelo Ricardo Ortiz, sócio da Melies e idealizador do projeto. Outro evento dedicado à garotada em 2008 é o Festival Internacional de Cinema Infantil - FICI, produzido por Carla Camurati e realizado no mês de setembro. No evento, muitos filmes estrangeiros e pré-estréias nacionais, como a do ?Garoto Cósmico?. Aliás, o Espaço Unibanco vai realizar uma exposição com os desenhos originais de Alê Abreu, pai do Garoto Cósmico. Mas, como no ano passado, ainda não há um cineclube nem grandes ciclos de cinema destinados exclusivamente às crianças. Uma pena.