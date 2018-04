Família Rodante, primo argentino de Pequena Miss Sunshine Uma história bem contada, com um tema universal e interpretada por atores eficientes. Essa é a receita do constante sucesso do cinema argentino, que ultrapassou fronteiras e hoje é muito respeitado também na Europa. E um bom exemplo dessa narrativa prazerosa é oferecido por Família Rodante, que o Telecine Cult exibe às 22 horas. Trata-se do mesmo tema de Pequena Miss Sunshine, mas o filme dirigido por Pablo Trapero foi realizado antes. Agora, em vez de um concurso infantil de beleza, o que convence uma família a se instalar em um trailer e percorrer diversos quilômetros de estrada é um casamento numa região distante da Argentina. E, como não seria diferente, o trailer se transforma em um microcosmo da sociedade. Durante o percurso realizado em um veículo caindo aos pedaços (a época ainda era a da crise argentina, daí a solução de reunir todos em um só trailer), a família se depara com suas fragilidades, afetos e dramas pessoais, com histórias como a garota ansiosa para perder a virgindade e a do marido que dá em cima da cunhada. Trapero é habilidoso na narrativa, aguçando o interesse do espectador. Há até um toque de Parente É Serpente, que já se tornou um clássico de Mario Monicelli.