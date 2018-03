Família ganha controle sobre Superman A Justiça decidiu conceder mais controle aos herdeiros de Jerry Siegel, um dos criadores de Superman, sobre as origens do personagem em uma batalha com os estúdios da Warner e a editora DC Comics. As informações foram divulgadas pela revista Variety. A família de Siegel havia exigido a titularidade sobre os aspectos básicos da identidade do personagem, como suas roupas, seu alter ego Clark Kent e o jornal Daily Planet, de Lois Lane. De acordo com a sentença, os familiares de Siegel, coautor da histórias com Joel Schuster, que morreu sem deixar herdeiros, são agora proprietários da vida do herói dos quadrinhos.