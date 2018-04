Família Assad canta e toca unida no Ibirapuera Nem toda família que trabalha unida consegue trocar experiências em harmonia como as três gerações dos Assad, que se encontram de hoje a domingo no Auditório Ibirapuera. Os melhores momentos do show Um Songbook Brasileiro, gravado em Bruxelas e que sai agora em DVD e CD da Rob Digital, são em grupo. Badi cantando Jóia (Caetano Veloso) com as sobrinhas Clarice e Carolina (a capela) é um dos destaques. Os violões de Odair e Sérgio são sublimes por si só, mas quando a voz da mãe, D. Ica, e o bandolim do pai, Seu Jorge, se unem a eles, justifica-se o "puro amor" do subtítulo do DVD. É quando eles interpretam clássicos como As Rosas Não Falam (Cartola), Chove Lá Fora (Tito Madi) e Doce de Coco (Jacob do Bandolim). Família Assad - Um songbook brasileiro. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, Parque do Ibirapuera, 5908-4299. Hoje, 21 h; amanhã e dom., 20h30. R$ 30