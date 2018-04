Falta de unidade prejudica Aida em homenagem a Toscanini

Aida, decididamente, não é uma ópera adequada para a apresentação em concerto, sobretudo em um espaço como a Sala São Paulo, em que não há fosso de orquestra, pois colocar no mesmo nível solistas, instrumentos e coro força os cantores a um desempenho estentóreo, cuja primeira vítima é a possibilidade de sutileza, de modulações, de meia-voz. Ainda mais quando a regência é do tipo como a oferecida por Lorin Maazel - no espetáculo apresentado sábado pelo Mozarteum - que se preocupou muito pouco com o equilíbrio entre vozes e orquestra. As forças mobilizadas para esse concerto, porém, eram de primeira ordem. Os jovens músicos da Symphonica Toscanini, fundada em maio de 2006, são muito competentes: suas cordas, em especial, têm um brilho e uma elegância marcantes. E o coro do Maggio Musicale Fiorentino é de uma competência inegável (a idéia de colocar os coralistas de lado, em determinados momentos, para sugerir o som de quem canta fora do palco, demonstra o profissionalismo de seu preparador, Piero Monti). Coro e orquestra foram responsáveis por alguns dos pontos altos da noite. Mas, num espetáculo que traz grandes nomes, e se pretende de nível internacional, não se justifica o desmazelo de incluir comprimários tão medíocres- a começar por Antonio de Gobbi, cantor entubado e de notas desfocadas, que não faz jus ao sobrenome que tem (embora pequeno, o papel do Faraó exigiria, pelo menos, quem fosse capaz de sugerir a sua autoridade). A grande surpresa da noite foi o polonês Rafal Siwek, um Ramfis de belo timbre, com o metal característico das vozes eslavas, e uma boa capacidade de projetar o seu instrumento. Foi particularmente apreciável a cena do julgamento de Radamés, no quarto ato. A seu lado, o barítono espanhol Juan Pons mostrou conservar as qualidades básicas da fase áurea de sua carreira: fez um Amonasro de extrema dignidade, com a pasta vocal e as inflexões apropriadas para o barítono verdiano; e seu dueto com Aida, no terceiro ato, foi o de um experimentado cantor-ator que sabe corresponder às necessidades do papel. O mesmo equilíbrio foi demonstrado por Walter Fraccaro - que São Paulo viu em 1996, no Baile de Máscaras -, um tenor lírico spinto de bom timbre, capaz de uma execução homogênea que, sem ser de qualidade realmente excepcional, manteve-se de uma ponta à outra num nível absolutamente correto. Muito convincente nos duetos do terceiro ato com Aida, e do quarto com Amneris - apesar de, aqui, os cantores terem sido atropelados pelo andamento desabalado de Maazel -, Fraccaro chegou bastante bem à cena final, da qual tirou bom partido. Voz típica de escola russa, com agudos interessantes, um centro poderoso, mas graves problemáticos, que tendiam a se esfarelar, ou a ser facilmente encobertos pelo volume da orquestra, Anna Smirnôva não parece naturalmente adequada para um papel como o da princesa egípcia. Teve atuação muito irregular nos dois primeiros atos; mas recuperou-se no quarto - o ato de Amneris por excelência -, onde foi realmente expressiva, e fez por merecer o aplauso que lhe foi concedido. A estrela da noite era a soprano Maria Guléghina, num papel que já interpretou em grandes palcos. Ela também foi desigual em seus resultados, melhor nos dois últimos atos do que nos dois primeiros. Teve momentos felizes em suas grandes árias, mas comprometidos pela tendência à emissão de notas calantes, na primeira parte do espetáculo, e por alguns exageros veristas - um ''''mai più, mai più'''' quasi parlato no ''''O patria mia'''', para só ficar com um exemplo -, que denotaram senso de estilo imperfeito para o canto da plenitude romântica. Mas é uma voz preciosa que, em seus melhores momentos, faz sentir o que ópera pode ser quando realizada de forma ideal. Fraccaro e ela saíram-se a contento no dueto do ato 3 e, sobretudo, na comovente ''''Fatal pietra'''' com que a ópera se encerra. Da regência de Lorin Maazel, o que se pode dizer é que foi errática, com momentos excelentes, como a interpretação do Prelúdio, e outros em que os andamentos se arrastavam ou disparavam, sem razão aparente (vá lá que a música de balé não seja o que a partitura tem de melhor; mas tocada daquele jeito, como se o maestro quisesse ver-se livre dela, fica ainda mais vulgar). Sem mencionar o fato de que estava ausente, todo o tempo, a preocupação em criar condições ideais para que os cantores pudessem dar o melhor de si mesmos. O que pareceu faltar ao espetáculo foi uma concepção que o norteasse e lhe conferisse unidade. Cada um dava a impressão de fazer o que sabia, sem um pensamento musical que organizasse essa Aida, dando-lhe uma feição própria. Um erro que o homenageado da noite - que se revelou maestro, no Rio de Janeiro, 121 anos atrás - nunca teria cometido.