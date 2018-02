Fala, Papito! "Jovens, preparem seus corações." Assim, Antônio Abujamra começa a entrevista com Supla, no Provocações, da Cultura, que vai ao ar dia 23, às 22h10. No auge de seus 42 anos, Supla fala de seu estilo punk, da relação com os pais e da Casa dos Artistas (2001), do SBT.