Faces do Brasil, telas de Nova York

O festival de cinema da Petrobras, que vai apresentar 15 longas brasileiros em Nova York, terá, pelo quinto ano seguido, o Summer Stage do Central Park como palco para sua estreia. O programação começa amanhã, com a DJ Karina Pimenta, seguida pelo show da cantora Silvia Machete, e, finalmente, pela exibição ao ar livre da comédia romântica Se Eu Fosse Você 2, de Daniel Filho, marco de bilheteria no Brasil. O público costuma ser principalmente de estrangeiros, não tanto de brasileiros residentes em Nova York. "Pelo menos 80% do público do evento é composto por americanos e outras nacionalidades residentes na cidade. Os brasileiros representam apenas 20%", informou ao Estado Adriana Dutra, uma das idealizadoras, com Cláudia Dutra e Viviane Spinelli, do Circuito Inffinito de Festivais, que organiza em Nova York a mostra que termina na sexta-feira, dia 7. O objetivo do 7º Cine Fest Petrobras Brasil-NY, segundo ela, é justamente atrair a atenção do público estrangeiro para os filmes brasileiros. Uma curadoria composta pelo cineasta e presidente da Academia Brasileira de Cinema, Roberto Farias, pela historiadora Tetê Mattos e pela produtora Bianca de Felippes, escolheu os títulos que serão exibidos. Todos os filmes foram produzidos em 2009 ou no ano passado. A curadoria, segundo Adriana, varia de acordo com o lugar onde é organizado o festival, que também ocorre em Roma, Buenos Aires, Vancouver, Madri, Londres, Miami e Moscou, entre outros locais. Em Nova York, já é um evento oficial da cidade e conta com o apoio do Consulado do Brasil. Ao longo da semana, os filmes serão exibidos em um cinema Tribeca. Treze longas disputam o troféu Lente de Cristal e a escolha é feita pelo público. Entre eles: Coração Vagabundo, de Fernando Grostein Andrade, documentário sobre a última turnê de Caetano Veloso, Hotxuá, de Letícia Sabatella e Gringo Cardia, Romance, de Guel Arraes, A Erva do Rato, de Julio Bressane, Chega de Saudade, de Laís Bodanzky, Divã, de José Alvarenga Jr., Loki - Arnaldo Baptista, de Paulo Henrique Fontenelle, e Simonal - Ninguém Sabe o Duro Que Dei, de Cláudio Manoel. Segundo a organização, Caetano Veloso confirmou presença, no dia da exibição de Coração Vagabundo, que terá O CANTOR EM QUESTÃO É CAETANO VELOSOsua primeira exibição no exterior. A expectativa é de que cerca de 5 mil pessoas compareçam ao Summer Stage para assistir aSe Eu Fosse Você 2, amanhã ao ar livre. Como nos anos anteriores, as pessoas sentam em cangas e cadeiras de praia no gramado no primeiro domingo de agosto, que deve ser um dos mais quentes do ano.