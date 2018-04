Faces da nova prosa do mundo

Todo escritor jovem ambiciona escrever uma saga familiar como Os Buddenbrooks ou, pelo menos, descrever um país por meio de um personagem, algo assim como Seymour Levov, o homem de negócios de Pastoral Americana, símbolo do american way of life cuja vida familiar é arruinada por mudanças nos rumos políticos dos EUA nos anos 1960. Pois existem três jovens escritores seguindo o caminho de Thomas Mann e Philip Roth: o dominicano Junot Díaz, a alemã Juli Zeh e o bósnio Sasa Stanisic. Coincidentemente, os três têm seus respectivos romances lançados pela mesma editora, a Record, tendo em comum o fato de serem ultrapremiados, elogiados pela crítica estrangeira e assediados por produtores de cinema. Junot, Juli e Sasa têm ainda em comum o fato de inventarem protagonistas que funcionam, de certa forma, como representações alegóricas de suas terras em transe: a República Dominicana, invadida em A Vida Breve e Fantástica de Oscar Wo (tradução de Flávia Anderson, 336 págs., R$ 45), de Junot Díaz; a Alemanha reunificada e obrigada a conviver com o universo cultural do imigrante em A Menina Sem Qualidades (tradução de Marcelo Backes, 544 págs., R$ 62), de Juli Zeh; e a Bósnia, destruída por guerras étnicas em Como o Soldado Conserta o Gramofone (tradução de Marcelo Backes, 336 págs., R$ 42), de Sasa Stanisic. "Todos nós, que nos movemos de uma realidade sociogeográfica para outra, temos de lidar com um gap entre passado e presente", observa Stanisic, o mais jovem do trio, com 31 anos. "Há os que tentam esquecer o passado, ajustando-se a uma nova realidade; os nostálgicos, que não conseguem esquecer; e um terceiro grupo, ao qual pertenço, daqueles que tentam ser felizes onde quer que estejam, ignorando fronteiras e nacionalidades." Stanisic testemunhou a fragmentação da extinta Iugoslávia em 1992, sendo obrigado a mudar para a Alemanha aos 14 anos. Após concluir a universidade, passou a frequentar o Instituto de Literatura Alemã, estreando na literatura há três anos com Como o Soldado Conserta o Gramofone, já traduzido em 30 línguas. Até por isso, Aleksandr, protagonista do romance, conserva traços biográficos do autor. Transportado para outra realidade, quando Visegrad é invadida, Aleksandr refugia-se num universo fabular, reinventando uma pátria por meio de suas histórias, um pouco à maneira de um Calvino bósnio. "Aceitei essa diferença como uma parte crucial do que sou hoje", revela. "A primeira metade do livro lida basicamente com a imagem da terra natal construída durante a infância em contraste com o lugar onde vivo agora, a Alemanha", diz Stanisic, antes de lembrar que a segunda parte de Como o Soldado Conserta o Gramofone mostra esse mesmo personagem, já crescido, tentando construir uma ponte sobre o abismo da infância perdida. É possível dizer que a estratégia do dominicano Junot Díaz, que vive nos EUA e é o decano do trio, com 40 anos, não chega a ser muito diferente. Ao eleger um narrador fictício para contar a história do nerd Oscar, um garoto acima do peso e com uma desastrosa vida amorosa, Díaz mostra, em A Vida Breve e Fantástica de Oscar Wo, que a arte de contar uma história real é também a de demolir a ficção. Assim é o escritor obrigado a inventar uma terceira via - a da transfiguração mítica - para dar conta de ser fiel ao tema que elegeu, um pouco à maneira de Philip Roth. Também ganhador do Prêmio Pulitzer, Roth, em Pastoral Americana, faz o elogio de seu personagem, o sueco Levov, para depois o destruir, erguendo - paradoxo inevitável - um monumento à ruína do sonho americano. Díaz não segue exatamente Roth. Tem algo de um Jonathan Lethem erudito, que não recua diante da cultura pop, incorporando referências a Stan Lee e Tolkien em sua história do nerd perseguido por uma maldição familiar antilhana - chamada fukú, a mesma que, segundo o narrador, teria caído sobre todos os membros da família Kennedy pelo assassinato do ditador Trujillo. Oscar "Wao" de León poderia ser apenas uma figura cômica saída de uma graphic novel, não fosse a habilidade - e a ambição literária - de Junot Díaz. Morando num gueto de New Jersey, Oscar Wao, como o narrador do livro, alimenta o sonho de ser o Tolkien dominicano. Adora ficção científica, embora ache que não exista nada mais sci-fi que Santo Domingo - o Iraque muito antes de o Iraque ser o Iraque, segundo o narrador, que descreve Oscar como um leitor de Asimov fanático por RPG. Junot Díaz, a exemplo de seu protagonista hipersexuado, é um leitor voraz e defensor intransigente da antropofagia oswaldiana. Diz que canibalizar influências "é uma estratégia literária" que pode conduzir muitos jovens à leitura dos mexicanos Juan Rulfo ou Mario Bellatin, dois de seus autores preferidos. Ao descrever a jornada épica da família de Oscar - da fuga da República Dominicana, invadida pelos americanos em 1965, ao retorno à pátria -, teve de inventar um novo gênero para evitar que a história de uma tirania, a de Trujillo, fosse reduzida a uma piada. "A realidade requer diversos gêneros", diz. Assim, Díaz não poderia se restringir à farsa ou ao épico para falar da incapacidade de Oscar se reinventar, sendo, como foi, perseguido por uma praga familiar que custou ao clã uma série de assassinatos e torturas. Representante de um país cujo passado foi marcado pela intolerância, a alemã Juli Zeh, de 35 anos, elegeu como protagonista de seu romance, A Menina Sem Qualidades, uma garota superdotada que se julga ícone de sua geração - Ada, na verdade um monstro niilista sem valores morais e éticos. Estudante de uma escola de elite em Bonn, Alemanha, essa adolescente de 14 anos alia-se a um jovem impotente quatro anos mais velho, Alev, para envolver numa situação comprometedora o professor Smutek, um refugiado polonês. Se você pensou na humilhações de O Jovem Törless e em Robert Musil - evocado no próprio título do livro - acertou. A escritora, que conseguiu transformar o livro num best-seller mundial, atraindo a atenção do cineasta austríaco Michael Haneke (Caché), esclarece que não usou o jogo perverso de Ada como uma alegoria da discriminação contra os refugiados estrangeiros, embora seu romance seja o retrato de uma geração que se expressa por meio da violência, mais ou menos como os jovens de A Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. "Meu livro é sobre a crise moral contemporânea", resume, contando que ele começou a tomar forma durante uma viagem a Bósnia, em 2003. Sobre sua protagonista, uma garota com excessiva capacidade intelectual e independência, Juli Zeh diz que "Ada é uma garota globalizada, com uma biografia globalizada", rejeitando comparações com as distopias de Huxley Burgess e Orwell. A despeito disso, seu romance mais recente, Corpus Delicti, parábola sobre o Estado totalitário, pinta o futuro com cores apocalípticas. Nele, uma ditadura obriga todos os cidadãos a serem saudáveis - o mais alto dos deveres cívicos. "Não diria que é uma distopia", diz. "Já estamos vivendo isso hoje." Difícil contestar.