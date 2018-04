Face a face com sua criação e trajetória

Ingmar Bergman, o lendário cineasta sueco que morreu em 30 de julho, parou de dirigir filmes em 1983 para se dedicar a escrever e dirigir teatro. Também parou de dar entrevistas. Só quebrou essa decisão em raras oportunidades, e uma delas foi a entrevista que deu ao The New York Times com respeito a um festival em Nova York, em 1995, dedicado a seus trabalhos em cinema, TV e teatro. É essa entrevista, publicada em 30 de abril de 1995, que está reproduzida abaixo. Mesmo para o curto vôo de sua casa na Ilha de Faro a Estocolmo, Bergman confessa que toma tranqüilizantes. "Detesto viajar", diz ele. "Não vou a parte alguma." Evidentemente, como se poderia esperar de um enigmático artista sueco, isso não é tão simples assim. Viajar também perturba a vida ordenada e introspectiva que ele agora leva. Mesmo os "demônios" que tentou exorcizar em muitos de seus filmes parecem estar sob controle. "Ele sabem que podem me alcançar de manhã cedo e, se fico na cama, me invadem por todos os lados", garante com uma risada. "Mas eu os engano porque me levanto. E eles odeiam ar fresco. Caminho rapidamente em todo tipo de tempo, e eles odeiam isso." Agora, aos 76 anos, dirige duas peças por ano no Real Teatro Dramático em Estocolmo. E em sua casa, na Ilha de Faro no Mar Báltico, passa as manhãs escrevendo romances, peças e roteiros de TV. Mas desde que parou de fazer filmes em 1983, ele deliberadamente virou as costas para sua fama. Parece aliviado de estar longe dos holofotes. Seu último filme, Fanny e Alexander (1983), foi filmado em sete meses e o exauriu de qualquer disposição de fazer novos trabalhos. Mais do que tudo, queria tempo para lidar com os assuntos inacabados de sua vida sem as interrupções de filmagem e promoção. "Pensei, agora acabou. Foi uma sensação boa. E decidi, como princípio, não dar mais nenhuma entrevista." Sobre esse ponto, porém, ele cedeu. Foi graças à persuasão de Lars Lofgren, diretor artístico do Real Teatro Dramático da Suécia, onde Bergman encenou várias peças, que ele se acha, certa tarde, sentado no escritório de Lofgren, olhando desalentado para um gravador de fita. Está vestido informalmente: cardigã verde sobre suéter marrom, sobre camisa quadriculada. Seu cabelo ralo está branco agora, e suas mãos tremem um pouco. Mas, apesar da barbicha, seu rosto alongado parece familiar. "Sou muito tímido com pessoas que não conheço", afirma. Está particularmente preocupado com seu inglês, e pediu um intérprete por segurança. Mas também fez um acordo consigo mesmo: para o que ele descreve suavemente como "a última entrevista" de sua vida. "Tentarei ser absolutamente honesto." O que isso significa é que uma conversa de três horas sobre a obra de sua vida envolverá somente discussões periféricas de seus mais de 45 filmes, seus numerosos dramas para a televisão, as cerca de 130 peças de teatro e o punhado de óperas que produziu, a autobiografia e os romances que escreveu. É como se todos esses tivessem adquirido vida própria agora, ou morrido. O que lhe interessa são as memórias e sentimentos que ainda lhe pertencem e continuam a influenciar seu trabalho. Entretanto, mesmo para um homem que revelou tanto de si em seus filmes e, mais recentemente, em seu livro de memórias A Lanterna Mágica (1987), nem sempre é fácil falar. Às vezes, fica em silêncio e solta um profundo suspiro. Em outros momentos, inclina-se para trás, abaixa a cabeça e cobre o rosto com as mãos. Aí, quebra a tensão com uma risada, descrevendo-se alegremente como um "pedante" e um "excêntrico". "Claro que sou autobiográfico", lembra após uma longa pausa. "Sou autobiográfico como um sonho que transforma experiência e emoções o tempo todo." FANTASIA Foi sempre assim. Desde a sua infância, recorda, vivia fazendo jogos com fantasia e realidade - e ainda faz hoje. "As portas entre o velho de hoje e a criança ainda estão abertas, escancaradas", diz Bergman. "Posso caminhar pela casa de minha avó e saber exatamente onde estavam os quadros, onde estavam os móveis, como era tudo, a voz, os cheiros. Ainda hoje posso sair de minha cama à noite para minha infância em menos de um segundo. E ela tem exatamente a mesma realidade." Seu talento, claro, sempre foi saber traduzir suas memórias, de dor ou prazer, em arte. "Quando escrevo alguma coisa horrível ou deprimente, não estou deprimido ou horrorizado. Estou apenas trabalhando. E aquilo sobre o que estou escrevendo está muito distante. Posso ficar no centro de um drama, ouvindo as pessoas ao meu redor dizendo coisas. Posso ouvir exatamente a maneira como elas falam, e olhar para elas, e eu apenas o escrevo, porque o que elas fazem pode ser muito admirável para mim. Mas já passei por isso, na maioria das vezes." Foi esse dom que lhe permitiu sair de sua vida para seu mundo. Desde tenra idade, ele tentava escapar da disciplina rígida e o pavio curto de seu pai, Erik, um pastor luterano, e do temperamento instável de sua mãe, Karin, escrevendo, desenhando esboços, brincando com bonecos e lanternas mágicas, e fazendo teatro. Mesmo assim, se viu presa de um tumulto emocional. "Eu estava muito apaixonado por minha mãe", diz ele, depois de alguns minutos de entrevista. "Ela era uma mulher muito afetuosa e muito fria. Quando estava afetuosa, eu tentava me aproximar dela. Mas ela podia ser muito fria e arredia." Aos 19 anos, já estremecido então com seus pais, o jovem Ingmar saiu de casa e, depois de uma breve passagem pela universidade, conseguiu um trabalho subalterno na Ópera de Estocolmo. Isso o mergulhou no mundo do teatro. Ele começou a escrever peças de teatro, que agora deprecia como "altissonantes", e logo estava dirigindo peças em teatros locais e estudantis. Aos 24 anos, foi contratado para refinar roteiros de cinema pela Svensk Filmindustri, a principal companhia de produção e distribuição de filmes da Suécia, e o cinema entrou em sua vida. "Foi uma boa maneira de aprender a escrever roteiros", ele recorda, "porque o que víamos eram filmes americanos e o que admirávamos era sua estrutura dramática, sua maneira de contar histórias. Foi assim que aprendi o ofício. Aí, quando soube como fazer, pude jogar tudo fora e fazer da minha maneira." No prazo de um ano, um de seus roteiros fora transformado em filme, Tormento (1944), por Alf Sjoberg, o diretor dominante na Suécia naquele momento e mais tarde um dos mentores de Bergman. O sucesso deu a Bergman a oportunidade de dirigir seu primeiro filme, A Crise (1846), e outros vieram logo em seguida. Em meados dos anos 50, começando com O Sétimo Selo (1957) e Morangos Silvestres (1957), os filmes que fundaram a lenda Bergman começaram a fluir. O reconhecimento não demorou a chegar: A Fonte da Donzela (1960) e Através de Um Espelho ganharam o Oscar de melhor filme estrangeiro em anos sucessivos. Em 1960, Bergman começou a trabalhar com Sven Nykvist, o diretor de fotografia sueco com o qual fez 22 filmes. Ao longo dos anos 60, influenciados pelas lembranças amargas de sua infância, seus filmes espelharam sua visão intensa e muitas vezes sombria da vida e da morte. Depois, no início dos anos 70, ele se voltou para outra faceta turbulenta de sua vida - seus cinco casamentos e muitos casos amorosos - e, em filmes como Gritos e Sussurros (1972) e Cenas de Um Casamento (1973), mergulhou fundo nas relações homem-mulher. "Bergman foi o primeiro a trazer a metafísica - religião, morte, existencialismo - para a tela", diz o cineasta francês Bertrand Tavernier. "Mas o melhor é a maneira como ele fala de mulheres, da relação entre homens e mulheres. É como um mineiro escavando em busca da pureza." Foi com Cenas de Um Casamento que Bergman descobriu também a TV. E ele o lembrou das histórias que sua mãe lhe contava ao pé da cama. "Ela lia por uma hora, depois fechava o livro e você tinha que ir para a cama. Mas sabia que na quarta-feira seguinte nós nos sentaríamos lá de novo. E a televisão é para mim uma ótima contadora de histórias. A família pode se reunir, discutir o que vê. E tem uma outra coisa maravilhosa nela: está no ar por uma ou duas horas, depois vai embora." Quando Cenas de Um Casamento, que foi originalmente filmado em episódios para a telinha, foi exibido pela primeira vez na televisão sueca, ele ficou surpreso com o impacto. "Tive que mudar o número do telefone, porque as pessoas ligavam para falar sobre seus problemas matrimoniais." Entretanto, ao longo de sua carreira, dirigir filmes o deixava ansioso. Essa era uma das razões porque gostava de trabalhar rapidamente - "30, 40 dias sim, 50 dias já era demais." E foi talvez a principal razão porque ficou aliviado ao desistir do cinema. "Você trabalha oito horas e faz três minutos do filme, e sabe que esses três minutos têm de ser perfeitos. Às vezes isso me deixava louco." Ao contrário, o teatro trouxe estabilidade. Era fortemente atraído pelos clássicos - Shakespeare, Molière, Ibsen, e, particularmente, seu conterrâneo August Strindberg -, mas também dirigiu peças de Albee, Anouilh, Pirandello e Tennessee Williams. Entre 1952 e 1966, foi um diretor bem-sucedido dos principiais teatros de repertório de Gotemburgo, Malmo e Estocolmo. EXÍLIO Aliás, foi enquanto ensaiava A Dança da Morte de Strindberg em Estocolmo, em 1976, que foi detido por pouco tempo, acusado de evasão fiscal. Isso lhe causou um colapso nervoso e, embora a ação fosse retirada, ele se sentiu tão traído por seu país que optou pelo exílio em Munique, Alemanha. Morou ali durante nove anos, mas olhando para trás, acredita que exagerou na reação. "Foi tolice ficar fora todo aquele tempo. Estava muito zangado quando saí da Suécia, mas passou." De novo, porém, procurou refúgio no teatro, dirigindo 11 peças em Munique e fazendo somente dois longas, entre eles Fanny e Alexander, que recebeu quatro Oscars. Quando finalmente voltou, foi para "casa" no Real Teatro Dramático, o Dramaten, onde assistira uma peça pela primeira vez quando tinha 9 anos, uma matinê de domingo em março de 1928. "Às vezes, ainda vou lá e me sento naquela poltrona", confessa. "Sentimental, nostálgico. Mas o fato é que eu vivi naquela casa toda minha vida." Como se para se ancorar de novo em seu país - "este país de compromissos cinzentos, maçantes, que eu amo tanto" - ele escolheu obras de Strindberg, Um Sonho e Senhorita Júlia entre suas primeiras produções. Seguiram-se uma produção sexualmente carregada de Hamlet e outras peças, Conto de Inverno de Shakespeare, Madame de Sade de Yukio Mishima e O Misantropo de Molière. Bergman gosta de trabalhar com os 80 membros permanentes da companhia do Dramaten. Como diretor de cinema, gostava de usar os mesmos atores e atrizes - e, nos casos de Max von Sidow e Liv Ullmann, com quem Bergman teve uma filha, lançou suas carreiras internacionais. Muitos atores que agora aparecem em suas produções de palco, como Bibi Andersson em Conto de Inverno, estiveram em seus filmes. De alguma maneira, todos que trabalharam com ele se tornaram parte de sua grande família. "Ele se apega muito a seus atores", diz Donya Feuer, a coreógrafa de origem americana do Dramaten. Mas seja teatro, cinema ou TV, para ele o que conta é o público. "Uma tarefa é fazer o público rir; outra é mostrar a ele o que é insuportável e aterrorizante de uma maneira que ele consiga suportar e aprender com isso." O próprio Bergman certamente consegue enfrentar agora coisas que um dia o assombraram. "Quando era jovem, tinha um medo pavoroso de morrer. Mas agora acho que esse é um arranjo muito sábio. É como uma luz que é apagada. Não há porque fazer muito barulho sobre isso." Ele continua pessimista. "Como se pode não ser cercado por uma realidade tão pavorosa e insuportável?" Mas não é soturno. "Sou um pessimista de bom humor. Não me permito ter depressões." O Bergman soturno só reaparece de vez em quando. "O sofrimento faz parte de sua educação como ser humano?", medita em voz alta. "Existe um padrão do que se pode ver? O sofrimento é uma parte desse padrão? Existe uma verdadeira graça, ou isso é uma coincidência?" Suspira. "Não estou preparado para discutir isso." A velhice o suavizou. Encontrou satisfação em sua longa parceria com Ingrid Karlebo, uma mulher rica que, na época com pouco mais de 40 anos, largou o marido em 1971 para se casar com o diretor. Bergman agora vê como "um grande erro" os adultérios e os anos de afastamento de vários de seus nove filhos. O mais crucial, talvez, a julgar pelos livros que escreveu nos últimos anos, foi que Bergman fez as pazes com seus pais. O tom ferozmente confessional de A Lanterna Mágica preparou o palco. Seguiram-se três romances, um sobre seus pais - As Melhores Intenções, que virou um filme premiado dirigido por Billie August -, um sobre seu pai - Filhos de Domingo, transformado em filme por seu filho Daniel -, e um sobre sua mãe - Confissões Privadas, do qual Liv Ullmann dirigiu uma versão para a TV. O último se mostrou o mais duro porque envolvia a descoberta de uma mãe diferente, uma mulher cujos sentimentos íntimos foram reservados para um diário secreto que ela manteve até dois dias antes de sua morte em 1966. Bergman se recorda de seu pai lendo o diário com uma lupa e percebendo lentamente que "não conhecia a mulher com quem tinha se casado". Foi com um episódio desse diário que Bergman completou a trilogia. "Fui muito injusto com meus pais quando era jovem. Agora, me sinto muito satisfeito e feliz por ter feito isso." Faz um aceno de cabeça na direção do relógio no escritório de Lofgren e previne que terá de sair em breve. Houve uma pergunta final: ele havia se tornado um analista tão agudo do comportamento humano por se submeter a terapia? "Não, nunca", diz prontamente. "Se não tivesse minha profissão, acho que estaria num asilo de loucos. Mas tenho trabalhado incessantemente, e isso tem sido saudável para mim. Então, não precisei de nenhuma terapia." Ele se levanta, devagar. O diretor que sempre preparou meticulosamente cada filme ou peça agora parece também ter colocado sua vida em ordem. "Farei algumas produções aqui nesse teatro", acrescenta Bergman sobre seus planos imediatos, "e irei para minha ilha e lerei livros que não tive a paciência de ler ou a paciência de compreender. E ouvirei música. Vai ser uma vida muito boa, eu acho."