Façam suas escolhas

Enquanto isso, aqui na Terra foi escrito em palavras sagradas que nossa humanidade não poderia servir a dois Senhores simultaneamente e, agora, isso pode ser conferido na prática, tendo todos de escolher a corrente que adoraremos. Temos à nossa disposição a possibilidade de nos irritar, enraivecer e cavalgar no ódio, sobrando argumentos e notícias para tanto. Porém, temos também o júbilo e regozijo que sem causas aparentes inunda a alma. Pois bem, a que Senhor adoraremos? Cada pessoa terá de fazer a sua escolha e não haverá como justificar que as coisas acontecem assim ou assado, nem tampouco se dividir nessa adoração, porque sem ser frios ou quentes o Universo não terá outra opção a não ser nos vomitar de seu ventre.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Atitudes firmes e claras terão de ser tomadas para garantir que o jogo continue rolando da melhor forma possível. As negociações são difíceis porque grandes ambições estão em jogo. Nada de temor, muito atrevimento!

TOURO 21-4 a 20-5

Em vez de lançar-se a usar palavras duras para comandar a realidade do jeito que você gostaria que ela acontecesse, use a força do exemplo. Ou seja, faça você tudo que as outras pessoas não conseguem imaginar.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A civilização tornou-se possível a partir do momento em que nossa humanidade tornou-se livre o suficiente para escolher entre seguir o comando dos instintos ou apontar a um objetivo mais abstrato e abrangente.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Como alguém poderia controlar-se quando se encontra na iminência de participar de situações magníficas? Não poderia! Porém, é isso que a civilização exige dos humanos, um controle que ninguém seria capaz de exercer.

LEÃO 22-7 a 22-8

Modere suas palavras, melhor silenciar do que confidenciar assuntos sobre os quais ainda não há certeza absoluta. Mesmo tendo essa certeza, o momento não seria propício para confidenciar coisa alguma a ninguém.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Limpe sua mente de quaisquer traços de ressentimento e agressividade para com seus semelhantes mais próximos. Só isso garantirá que você consiga mirar nos alvos certos e colher a verdadeira felicidade.

LIBRA 23-9 a 22-10

Todos os conflitos acabam sendo estressantes, mas quando há motivos nobres em pauta não seria digno de sua parte retirar-se a descansar para evitar o estresse. Crescimento nenhum aconteceria dessa forma, não lhe parece?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Simplifique, essa será a fórmula excelente para você navegar da melhor forma possível neste momento de pura inquietação, mas cujas razões seriam subjetivas demais para serem devidamente compreendidas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Estimular a competição é coisa do passado. Quem quiser participar da onda futura terá de começar a se esforçar para estimular a cooperação mútua. Isso, sim, é inovação, todo o restante é mais do mesmo de sempre.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Conduzindo com sabedoria a situação, você transformará os tumultos e as perturbações em soluções criativas. Para isso, sua alma terá de navegar acima dos impulsos animais que parecem controlar a situação toda.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Treine o controle mental monitorando de forma severa as palavras que saem de sua boca. Dito assim, pareceria fácil exercer esse controle, mas você observará que na prática a teoria se mostra bem difícil.

PEIXES 20-2 a 20-3

Iniba seus impulsos, ainda que pareça insensato esse exercício. Pense bem: por acaso não seria humano inibir certas atitudes em benefício de outras? Seu cérebro está adaptado a essa necessidade.