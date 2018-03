Fã ilustre Murilo Benício pedindo autógrafo? Sim, para o Jota Quest, nos bastidores do Melhores do Ano, anteontem, no Domingão do Faustão. O ator, que levou o troféu em sua categoria como o vilão Dodi, em A Favorita, aproveitou para tietar Rogério Flausino. O Domingão, por sua vez, bateu recorde de ibope no ano, com média de 22 pontos.