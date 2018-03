Exposição 'Kandinsky', no Rio, já recebeu 60 mil visitantes

RIO - A exposição Kandinsky: Tudo Começa Num Ponto, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio, já recebeu 60 mil visitantes em apenas uma semana desde a abertura. Em Brasília, entre novembro e janeiro, foram 240 mil pessoas. São mais de cem obras do pintor russo, trazidos de museus de seu país e de coleções particulares europeias. A mostra ainda passará pelos CCBBs de Belo Horizonte e São Paulo este ano.

No ano passado, o CCBB do Rio registrou seu maior índice de visitação em 25 anos de atividades. Em cem dias úteis, 978 mil pessoas foram conferir a exposição do artista espanhol Salvador Dalí. Em 2006, o recorde havia sido de ALeijandinho, com 969 mil visitantes.

CCBB RIO DE JANEIRO

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro - (21) 3808-2020

4ª a 2ª, das 9h às 21 horas. De 27 de janeiro a 30 de março

CCBB SÃO PAULO

Rua Álvares Penteado, 112 - Centro - (11) 3113-3651/3652

4ª a 2ª, das 9h às 21 horas. De 18 de abril a 29 de junho

CCBB BELO HORIZONTE

Praça da Liberdade, 450 - Funcionários- (31) 3431-9400

4ª a 2ª, das 9h às 21 horas. De 21 de julho a 28 de setembro