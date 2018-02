Exposição de Salvador Dalí no CCBB-Rio teve recorde de público

Salvador Dalí, a mais completa exposição do mestre do surrealismo organizada até agora no Brasil, recebeu um público recorde de 978 mil visitantes nos 116 dias em que esteve no Rio de Janeiro, informou nesta quarta-feira, 24, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

"Salvador Dali é a mostra mais vista em 25 anos de CCBB: 978 mil visitas. É com satisfação que agradecemos a todos que prestigiaram a mostra", publicou o CCBB em sua página no Facebook ao divulgar um balanço da mostra inaugurada em 29 de maio e que encerrou na última segunda.

O público do Rio de Janeiro superou quantidade de visitantes da mesma exposição no ano passado nos Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia (732 mil pessoas), em Madri, e o Centro Georges Pompidou (790 mil), em Paris. Até agora, o recorde de público do CCBB era 969 mil pessoas que prestigiaram a exposição do escultor Aleijadinho em 2006. Nas mostras de artistas estrangeiros o maior público foi o recebido em 2012 na exposição impressionista que incluiu obras de Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin e Vincent van Gogh (561.142 visitantes).

As 150 obras de Dalí expostas, incluindo pinturas, desenhos e gravuras, constituem a maior retrospectiva do artista catalão organizada nas últimas décadas. A exposição permitiu aos visitantes ver a carreira do pintor desde seu início mais acadêmico até suas últimas obras.

As obras chegaram ao Brasil vindas da Fundação Gala-Salvador Dalí, em Figueres (Espanha), o Museu Nacional Rainha Sofía, em Madri, e o Museu Salvador Dalí em St. Petersburg (Flórida, EUA), as principais instituições que exibem o artista habitualmente.

Após passar pelo Rio de Janeiro, a exposição passará por São Paulo, no Instituto Tomie Ohtake, e ficará aberta de 18 de outubro a 11 de janeiro.