Exposição de Kandinsky chega a São Paulo em 8 de julho

A mostra Kandinsky: Tudo Começa num Ponto, que traz 150 obras e objetos do artista e de seus contemporâneos presentes nas coleções do Museu Estatal Russo de São Petersburgo, além de outras instituições da Europa, será aberta no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo em 8 de julho. A exposição já foi vista por quase 900 mil pessoas em Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O público de São Paulo terá até 28 de setembro para ver as obras do russo Kandinsky (1866-1944), um dos precursores do abstracionismo.

Com curadoria de Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky, a mostra é formada por cinco blocos que apresentam a trajetória do artista, suas influências e referências e seu relacionamento com outros criadores.