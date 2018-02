Exposição de importante coleção de Arte Moderna brasileira é inaugurada em Madri

Obras da coleção do empresário brasileiro Luís Paulo Montenegro, com peças das vanguarda do Brasil do último século, mas também de artistas como Andy Warhol e Alexander Calder, serão expostas pela primeira vez ao público a partir de terça-feira em Madri.

As 217 pinturas e esculturas, que incluem vários dos nomes mais conhecidos da Arte Moderna e Contemporânea brasileira, como Alfredo Volpi , Lygia Clark e Ernesto Neto, poderão ser vistas até 10 de junho na sala de arte do complexo do Banco Santander nos arredores de Madri.

Desta forma, Montenegro, vice-presidente e acionista do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), mostra pela primeira vez parte de sua coleção particular de cerca de 500 peças, que começou a reunir quase sem intenção em 1999.

Naquele ano, adquiriu sua primeira obra em um leilão, Índia Carajá (1961) de Candido Portinari, e aí surgiu seu amor, primeiro pela Arte Moderna e Contemporânea brasileira, depois pela latino-americana e, por fim, pela mundial.

"Colecionar é um ato de amor, de coragem, mas também é um processo de aprendizagem. Quando comecei a colecionar não tinha ideia do mundo das artes", assinalou Montenegro na apresentação da exposição.

Além de incluir Warhol, Willem de Kooning, Alberto Giacometti e figuras latino-americanas como o uruguaio Joaquín Torres-García e o venezuelano Carlos Cruz-Diez, a exposição foca em artistas brasileiros influenciados por vanguardas artísticas mundiais que usaram em suas obras um filtro local.

"A mistura é uma característica da arte brasileira, da coleção, e foi algo que quisemos colocar em evidência com a seleção das obras", afirmou o curador da exposição, Rodrigo Moura.

Assim, podem ser vistos quadros abstratos de Maria Leontina sobre comunidades, composições de Alfredo Volpi com elementos da vida popular de São Paulo, ou gravações de Oswaldo Goeldi de paisagens brasileiras influenciadas pelo expressionismo alemão.

A exposição Visões da terra/O mundo planejado será inaugurada paralelamente com a Feira Madrilena de Arte ARCO, que acontecerá entre os dias 21 e 25 de fevereiro, e ao redor da qual se desenvolve um extenso programa cultural na capital espanhola