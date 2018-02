Exposição 'Castelo Rá-Tim-Bum' tem virada noturna no fim de semana

Um dos maiores sucessos de público de 2014, a exposição Castelo Rá-Tim-Bum está chegando aos final, ficando em cartaz até dia 25 de janeiro. Apesar das enormes filas, com visitação maciça, ainda tem gente que não conseguiu conferir a charmosa mostra, que ocupa o prédio do MIS, na avenida Europa. Se você está nesta lista, prepare-se. Neste fim de semana haverá novamente a virada noturnas. O museu abrirá suas portas à meia-noite dessa sexta, 2, e estará aberto até as 7 horas do domingo, 4.

Mas não é só isso, excepcionalmente o MIS estará nas segundas-feiras dos dias 12 e 19 de janeiro, entre 8h e 21h. E tem mais, o público poderá adquirir o Ingresso Mágico, disponibilizado para as seguintes datas: 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22 e 23 de janeiro e válidos apenas para a data estipulada no ato da compra. Esse tipo de ticket dá direito ao acesso direto à exposição em qualquer horário (entre 8h e 21h), mas sem precisar enfrentar fila. O ingresso tem valor único de R$ 30, somente pela internet, no site Ingresso Rápido.

Fruto da parceria entre o MIS e a TV Cultura/ Fundação Padre Anchieta, a mostra Castelo Rá-Tim-Bum foi aberta em julho de 2014 e já recebeu mais de 300 mil visitantes. Homenagem aos 20 anos do programa infantil da Cultura, a exposição traz efeitos especiais para recriar mais de dez ambientes do castelo, como a biblioteca, o quarto do Nino e o grande saguão, onde fica a árvore da cobra Celeste. Integram a mostra peças do acervo, sendo que muitas delas foram recuperadas e restauradas pelo MIS – objetos de cena, fotografias, maquetes, croquis e figurinos dos personagens, além de trechos do programa. É como visitar aquele Castelo da tevê, onde Nino e sua turma viveram tantas aventuras.

Devido ao grande número de visitantes, recomenda-se o uso de transporte público. No site do MIS, há um mapa e dicas de acesso: http://www.mis-sp.org.br/comovisitar. E não é permitido acessar a exposição com bolsa, que deve permanecer no guarda-volumes (gratuito).

Serviço

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777.

10h/21h (sáb., 9h/23h; dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até 25/1