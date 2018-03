Experiências pessoais que retratam um meio social

My Father?s Tears and Other Stories John Updike Knopf 292 págs., R$ 74,70 As narrativas curtas desta coletânea apresentam o americano John Updike (1932-2009) em tom de despedida, ao mesclar histórias de Pennsylvania, sua terra natal, do subúrbio de New England e de lugares fora dos EUA. Escritos neste século, com exceção de Morocco (1979), os contos de My Father?s Tears foram publicados em diferentes periódicos, principalmente na revista New Yorker. Ao se valer das próprias lembranças - infância, juventude e velhice são exploradas nestes textos ficcionais -, Updike faz o retrato de uma sociedade. Nas páginas escritas por ele, destaca-se a própria história americana, da Grande Depressão até o 11 de Setembro, refletida com lances imaginativos e perspicazes.