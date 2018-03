Exigências

Data estelar: Vênus e Plutão em quadratura; a Lua se aproxima da fase quarto crescente transitando pelo signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra muito é exigido de todos nós para reinventar a civilização, porque a Vida requer grupos coesos para distribuir-se com maior graça e beleza. Por isso, é exigido de todos nós maior harmonia em nossos ambientes familiares, em nossas relações de trabalho e, também, que haja pessoas adequadamente treinadas na arte da política. Porém, a parte mais importante, da qual dependem todos os outros fatores, é que todas as pessoas abram espaço e tempo para louvar o Altíssimo todos os dias. O Altíssimo é a Vida de nossa Vida, a Glória de nossa Alma. Este louvor não deve ser limitado por doutrinas, cada pessoa deve desempenhá-lo de acordo com seu caráter, pois nada deve ser imposto, tudo deve ser escolhido livremente. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ame tudo que tiver e tudo que acontecer, aceite as coisas como elas são, pelo menos durante alguns segundos. Isso garantirá que suas decisões sejam mais sábias, menos agressivas. Respire fundo, a sabedoria precisa de tempo. TOURO 21-4 a 20-5 Teoricamente, todo mundo se diz fraternal e amoroso, mas na prática as coisas são bem diferentes, porque é só alguém tocar no seu terreno que aí a coisa pega. Está na hora de tirar o espírito fraternal da prateleira teórica. GÊMEOS 21-5 a 20-6 No meio das situações mais duras e tensas haverá a oportunidade de aproximar-se de pessoas úteis e amigas. É por isso que por trás de todas as adversidades sempre acenará a mão misteriosa do destino, que põe ordem em tudo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Todo momento é de aprender. A educação não é algo que deva confinar-se aos primeiros anos de vida, sempre haverá motivos e necessidade de aprender algo novo, aprimorando-se na arte de viver, um mistério constante. LEÃO 22-7 a 22-8 As situações dramáticas terão de ser superadas, mas não pela inércia e sim pela intervenção consciente e intencional de todas as pessoas envolvidas, principalmente das que cometeram erros, tendo elas de assumi-los e consertá-los. VIRGEM 23-8 a 22-9 A única maneira de demonstrar verdadeira superioridade é através do respeito, da honestidade e de todos os sinais que manifestem amor pela vida. Só assim se demonstrará a superioridade que sua alma busca em outros caminhos. LIBRA 23-9 a 22-10 O valor da obediência é pouco compreendido na atualidade, já que todo mundo se convenceu de que a independência e autonomia dependem da desobediência. Porém, o mundo civilizado existe porque há regras a serem obedecidas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As adversidades ocultam bênçãos, mas vai ter presença de espírito assim lá no fim do mundo para aceitar essa proposta! Porém, é desse jeito que andam as coisas, mostrando o lado luminoso no seio das dificuldades. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Há segredos que não servem mais e, por isso, não precisam mais ser carregados na alma. A revelação dos segredos não atentará contra a lealdade, pois se impõem valores mais elevados, como o da liberdade, por exemplo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Fazer com que as pessoas aceitem sua presença, inclusive nos momentos de ira e agressividade, é uma ambição desmedida, não lhe parece? Ninguém é obrigado a aceitar as agressões alheias, o normal seria defender-se. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O sentimento de inferioridade passará sem deixar rastros, desde que você não tome atitudes tolas para tentar superá-lo. Há momentos em que a alma se assusta ante a complexidade de tudo, mas esses momentos passam. PEIXES 20-2 a 20-3 O pior que se pode fazer é negar o que aconteceu. Ainda que a situação evoque mágoas antigas, melhor enfrentar a realidade de forma sincera e esclarecedora, de modo que a situação seja metabolizada e nunca mais atinja seu coração.