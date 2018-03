Exibição de filmes mudos e som ao vivo De hoje ao dia 16, a Cinemateca Brasileira realiza a 3ª Jornada Brasileira de Cinema Silencioso. Serão exibidos 77 filmes do início do século 20, além de 74 curtas dos irmãos Lumière. Do dia 13 ao 16, o programa também se estende à Sala São Paulo, com a Osesp executando a trilha de Estudos sobre Paris, de André Sauvage. As exibições na Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207, V. Clementino) serão gratuitas, e na Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16, Centro) haverá venda de ingressos. Mais informações pelo telefone 3512-6111.