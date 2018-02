Exercícios com elástico Para exercitar o bíceps (o ''músculo do muque''), pise sobre o elástico e, com as pernas um pouco dobradas, flexione e estenda os braços lenta e simultaneamente. Faça três séries de 15 repetições. Trabalhe o tríceps (''músculo do tchau''): em pé, pise sobre uma das pontas do elástico e, segurando a outra ponta, estique e flexione um braço. Três séries de 15. Para trabalhar o ombro, pise em uma das pontas do elástico (ou no meio) e, segurando a outra, estenda o braço lateralmente até a altura do ombro. Volte à posição inicial e troque de lado. São três séries de 15 repetições. Fortaleça os músculos das costas: prenda o elástico em um lugar fixo e, com ele nas mãos, flexione as pernas (sempre com a coluna reta). Agora, estique e puxe os braços em três séries de 20 vezes. Para exercitar os músculos do peito, sente em uma cadeira e passe o elástico por trás do encosto. Então, comece a abrir e fechar os braços. Faça três séries de 20 repetições. Exercite as coxas e o bumbum: afaste as pernas e, com o pé da frente, pise no elástico. Passe ele por trás dos ombros e flexione e estenda as pernas, mantendo sempre um ângulo de 90º com o joelho. São três séries de 15 vezes. Trabalhe os glúteos apoiando os cotovelos, joelhos e pés no chão. Prenda o elástico com um dos joelhos e a alça em um pé; é só estender a perna para cima e flexioná-la novamente. Cuidado para não curvar as costas. Faça três séries de 20 vezes. Para dar fim ao culote, deite de lado e prenda uma ponta do elástico com a perna que está embaixo e a outra na perna de cima. Daí é só subir e descer a perna. Faça três séries de 20 repetições com cada uma delas. Abdome rígido pode ser conseguido da seguinte forma: deite de barriga para cima e com as pernas dobradas. Prenda o elástico em um objeto fixo e segure as alças. Suba o tronco e desça até a metade. São cinco séries de 30 repetições.