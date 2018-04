Exclusividade na web

Record e Globo estão travando uma nova disputa por artistas, desta vez, no campo virtual. Prestes a lançar seu novo portal, o R7, a Record resolveu arrebanhar todo o conteúdo virtual de seu casting - blogs, sites, Twitter, Facebook, Orkut e afins - em sua nova casa na web. Resultado: os artistas que já tinham blogs e sites em outros lugares terão de migrar e até rescindir contratos para poderem entrar no R7.

O problema é que um número considerável de atores e apresentadores da Record tem blogs abrigados no Bloglog, do portal da Globo, o Globo.com.

Entre os que já trocaram de casa virtual está Dado Dolabella, que deixou o Bloglog pelo R7. O novo portal da Record já tem confirmados os blogs de: Rodrigo Faro, Ana Paula Padrão, Luciano Szafir, Britto Jr., Ana Hickmann, Téo Becker, Geraldo Luis e Celso Freitas.

A rede segue negociando com outras estrelas da casa, à espera de que elas rescindam compromissos com outros portais. Além de blogs, o R7 remeterá aos endereços oficiais desses artistas em redes sociais como Twitter. O R7 será lançado no dia 27, data exata em que a Record comemora 56 anos no ar.