Excerto de um livro inédito ... Assim, o sertanejo é um forte, cuja energia contrasta o raquitismo exaustivo dos mestiços enervados do litoral. Surge naquelas paragens com a feição firmemente acentuada de um lidador enérgico. Leia a íntegra do artigo A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Não tem a plástica impecável (...), as linhas elegantes dos lutadores antigos. É sem elegância e desengonçado. O andar sem firmeza (...), é quase gingante e sinuoso, aparentando a translação de membros desarticulados; e a postura, normalmente indolente (...), manifesta uma displicência perene. (...) Marchando, ainda quando a passo acelerado, não traça nunca uma trajetória retilínea, avança vertiginosamente, num bambolear persistente; e se estaca, para enrolar um cigarro ou travar longa conversa com um amigo, põe-se de cócoras quase sempre (...), numa simplicidade adorável e ridícula a um tempo. Mas toda esta aparência de cansaço e todo esse achamboado, iludem. Naquela organização, normalmente preguiçosa e como que combalida, opera-se, num segundo, uma transfiguração completa, ao sobrevir qualquer incidente que lhe exija o desencadear repentino da energia adormida apenas. O homem, de golpe (...); empertiga-se soberano de força e de audácia; a cabeça firma-se enérgica (...), iluminada por um olhar atrevido; corrigem-se, prestes, todos os defeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e, da figura deprimida do tabaréu desgracioso, irrompe bruscamente a feição dominadora de um titã bronzeado e potente (...). É impossível imaginar-se um cavaleiro mais descuidado e despretensioso (...). Mas se uma rês alevantada envereda esquiva pela caatinga garranchenta ei-lo que se transmuda (...) cravando os acicates de rosetas largas nas ilhargas da montaria e partindo como uma flecha, atufando-se velozmente no seio trançado das juremas. (...) Colado ao dorso do animal (...) realiza então a criação bizarra de um centauro bronco e grosseiro (...). E terminada a refrega pela volta ao rebanho da rês tresmalhada, ei-lo de novo, acurvado sobre a sela, indolente e desgracioso (...) O gaúcho do sul, ao vê-lo nesse momento não o olharia sequer. O vaqueiro do norte é a sua antítese. Na postura, no gesto, na palavra, na índole e nos hábitos dificilmente se encontram pontos de contato entre os dois. (...) O seu aspecto recorda vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro, de bode ou de vaqueta, curtido (...), é como que a forma evanescente de um campeador medieval, desgarrado nos tempos atuais. (...) Esta vestidura rude do homem e do cavalo talha-se à feição do meio. Falta-lhes a amplitude dos planos extensos e, em troca, cabem-lhes todos os assaltos de uma natureza agressiva e bárbara. Vestidos de outro modo, não romperiam incólumes, as caatingas trançadas. (...) Extintas as horas do folguedo, o sertanejo perde logo o desgarre folgazão (...) e cai na postura habitual, achamboado, indolente, deselegante, anguloso e torto, num falso manifestar de desnervamento e cansaço extraordinários. Ora, nada mais explicável do que este contraste permanente entre extremas manifestações de força e atividade e longos intervalos de apatia. Pondo mesmo de lado a ação fisiológica dos agentes físicos que observamos, o sertanejo do norte teve uma árdua aprendizagem de reveses e afez-se cedo a encontrá-los de chofre e a reagir, de pronto. Atravessa a existência entre ciladas, surpresas bruscas de uma natureza incompreensível - e não perde um minuto de tréguas. É o batalhador perenemente combalido e exausto, perenemente audacioso e forte; preparando-se sempre para um combate que não vence e no qual não se deixa vencer; passando da máxima quietude à máxima agitação, da rede preguiçosa e cômoda para o lombilho duro, que o arrebata como um raio pelos arrastadores estreitos, em busca das malhadas. Reflete, nestas aparências exteriores, que se contrabatem duramente, a própria natureza que o rodeia, passiva ante o jogo desordenado dos elementos, passando, quase sem transição sensível, de uma estação a outra, da maior exuberância para a penúria dos desertos desnudos e ardentes, ao reverberar dos estios abrasados.É inconstante como ela e é natural que o seja; viver é adaptar-se. O gaúcho aventuroso e valente é, certo, admirável numa carga guerreira, precipitando-se, ao ressoar estrídulo dos clarins vibrantes, pelos pampas, com o conto da lança enristada, firme no estribo (...). O jagunço é menos teatralmente heroico; é mais tenaz, é mais resistente, é mais perigoso, é mais forte. Raro assume essa feição romanesca e gloriosa; procura o adversário com o propósito formado de o destruir, seja como for; está afeiçoado aos combates demorados, sem expansões entusiásticas; a vida é-lhe uma conquista arduamente realizada numa faina incessante, guarda-a como um capital precioso (...). Se, abortado o choque impetuoso, o inimigo enterreirado não recua, o gaúcho é um vencido fragílimo nas aperturas de uma situação inferior. O jagunço jamais se considera vencido; cede o terreno, mas não a vitória... E.C. Nota da Redação: A grafia deste texto foi atualizada segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico. Foram preservadas, no entanto, a pontuação e as construções sintáticas originais do autor, a fim de não alterar seu estilo