Ex-titã Arnaldo Antunes lê os poemas de Poe O cantor e compositor Arnaldo Antunes vai ler em português poemas do escritor Edgar Allan Poe, cujo bicentenário de nascimento é comemorado neste ano. O evento ocorre hoje, às 20 horas, no restaurante The Bridge, no Centro Brasileiro Britânico (Rua Ferreira de Araújo, 741, 4º andar). Versos em inglês serão lidos por Fulton Boyd. E o músico Fernando Patau vai interpretar arranjos especiais de músicas inspiradas no trabalho de Poe. Trata-se do evento literário Reading With the Ears, que ocorre semestralmente. Será cobrado couvert artístico de R$ 10,00. Mais informações e reservas pelo telefone (11) 3095-4466.