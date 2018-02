Ex-baterista do Ramones processa sites O ex-baterista do Ramones, Richard Reinhardt, mais conhecido como Richie Ramone, entrou com ação contra as companhias americanas Wal-Mart, Apple e Real Network, por estarem vendendo seis músicas suas na internet sem pagar os devidos direitos autorais. Richie pede US$ 900 mil de indenização. O músico alega no processo que sua gravadora autorizou ilegalmente a comercialização em formato digital das músicas Smash You, Somebody Put Something in My Drink, Human Kind, I''''m Not Jesus, I Know Better Now e (You) Can''''t Say Anything Nice, que ele assegura ter composto entre 1983 e 1997.