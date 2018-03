Ex-ator diz que é pai da filha de Jackson Em declaração ao jornal britânico News of the World, o ex-ator inglês Mark Lester disse que acredita ser o pai biológico da filha de Michael Jackson, Paris. Ele que ficou famoso como criança prodígio no filme musical Oliver! (1968) afirmou ter doado esperma para que o rei do pop, morto em junho, pudesse ter filhos. "Em 1996, Michael me perguntou se lhe daria esperma e disse que sim. Foi um presente para ele. Não houve pagamento. Foi algo que tive a honra de fazer. Ele queria ter filhos", disse o suposto pai, que foi amigo de MJ e está disposto a fazer teste de DNA. Ele insiste que Paris se parece com sua filha Harriet, de 15 anos.