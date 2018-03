Ewerton Castro lança hoje livro sobre carreira Hoje, às 19h, no Planeta?s Restaurante (R. Martins Fontes, 405, Centro), será lançado Ewerton Castro - Minha Vida Na Arte: Memória e Prática (448 págs.), de Reni Cardoso, mais um volume da Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Tendo Stanislavski e Kusnet como mestres, Ewerton Castro (1947) atuou como diretor, cenógrafo, figurinista, iluminador, dramaturgo, roteirista, produtor, professor, administrador, júri, dublador. Participou, direta e indiretamente, de mais de cem produções teatrais. Sua atuação em novelas e no cinema também é contemplada por Reni, irmã da antropóloga Ruth Cardoso.