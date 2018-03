Evidências de um mundo invisível DATA ESTELAR Mercúrio e Netuno em sextil; Lua será Vazia a partir das 13h53, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, as evidências do mundo invisível tornam-se evidentes, não apenas pessoalmente, mas no âmbito coletivo também. Por tempo demais, nossa humanidade deu as costas ao melhor dos mundos, o invisível, de onde vem a luz que a vivifica e, por isso, confortou-se com sua própria sombra. Como a riqueza pretendida poderia advir da sombra? Não poderia! Só miséria e ignorância, a coluna vertebral de nossa civilização moderna, mas fingimos que estas condições são efeitos colaterais e marginais. Não são! Nossa civilização é miserável, porque viola o ritmo cósmico. Não fosse assim, todo período de Lua Vazia serviria para descansar e praticar a sagrada arte da despreocupação. Vai tentar convencer seu chefe disso! Áries >>21-03 a 20-04 As pessoas que se mortificam em nome da humildade, na verdade demonstram egoísmo e, desta forma, não apenas perpetram males a si mesmas como também respingam bastante mal a todos os outros com que se relacionam diariamente. Touro >>21-04 a 20-05 O autoengrandecimento não ajuda a aumentar a estatura social. Você não deve preocupar-se com fazer publicidade de seus atos, mas permitir que o resultado dos próprios se torne exemplo a ser seguido pelas outras pessoas. Gêmeos >>21-05 a 20-06 É necessário experimentar, mas ainda mais necessário é saber desgrudar sua alma das experiências que não tenham dado certo, ou que se mostraram produzidas por decepcionantes ilusões. Para que carregar na memória o que é inútil? Câncer >>21-06 a 21-07 Cada coisa de acordo com sua devida proporção, é assim que tudo vai proceder de acordo com o melhor dos planos e com a menor quantidade possível de mortos e feridos. Um momento de emoção desproporcional pode destruir tudo. Leão>> 22-07 a 22-08 O mais importante da atualidade é você distinguir os sonhos verdadeiros das ilusões enganosas, pois apesar de tanto uns quanto as outras provocarem um certo ardor no coração, seus resultados são verdadeiramente opostos. Virgem >>23-08 a 22-09 Os subterfúgios não servirão para você conseguir fugir do seu destino, mas para provocar uma pressão ainda maior. Por isso, se quiser preservar um mínimo de sabedoria, evite os subterfúgios e busque abrigo na verdade. Libra >>23-09 a 22-10 Mesmo as pessoas de muito boa vontade podem ser amedrontadas, porque ainda não se purificaram o suficiente. Porém, a diferença das pessoas de boa vontade é que, mesmo sendo amedrontadas, elas não vão permanecer nesse estado de ânimo. Escorpião >>23-10 a 21-11 Cada momento estremecedor provocado pela sua paciência que se esgota faz ruir um pouco mais dos planos que conduziriam sua alma a um patamar mais elevado. Domine sua própria personalidade, sem isso nada de bom acontecerá. Sagitário>> 22-11 a 21-12 O cansaço demonstra uma necessária mudança de ritmo, não no sentido de fazer menos, mas no de modificar a ordem das coisas, diminuindo aquelas que hoje parecem importantes e valorizando mais as que são tratadas como inferiores. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Certamente, é pernicioso e doloroso engrossar a fileiras do mal se praticando o que é sabidamente ruim. Porém, não é menos doloroso permanecer perto demais da fronteira que separa o bem do mal. Você deve aprimorar-se cotidianamente. Aquário >>21-01 a 19-02 Resistir ao inevitável avanço das melhorias e reinvenções pareceria, dito assim, uma tolice que ninguém praticaria. Porém, na prática essa resistência acontece através da lassidão, da preguiça e da má vontade. Acontece todos os dias. Peixes >>20-02 a 20-03 Agarre-se de suas mais elevadas aspirações, aqueles ideais que com o tempo foram diminuindo de intensidade, mas que ainda aparecem em sonhos e nos momentos enlevados. São essas aspirações as que abençoam seu caminho.