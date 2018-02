Eventos nos dois prédios da Pinacoteca Será lançado hoje, às 11 horas, na Estação Pinacoteca (Largo General Osório, 66) o livro Iran do Espírito Santo - Uma Visão Geral (edição bilíngüe, 200 págs., R$ 120). Com ensaio fotográfico de Mauro Restiffe e textos de Ivo Mesquita, Marcelo Araújo, Paulo Herkenhoff, Marisol Argüelles, Adriano Pedrosa, Felipe Chaimovich e Garry Garrels, o livro registra a produção da mostra de mesmo título, apresentada na Estação Pinacoteca. Também hoje, às 15h30, o artista Sergio Fingermann, que expõe na Pinacoteca do Estado (Praça da Luz, 2), fala com o público no auditório do museu sobre o tema A Experiência do Pintor. Entrada gratuita.