Evento sobre jornalismo começa hoje Em celebração ao centenário da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a ser comemorado no ano que vem, é realizado de hoje até domingo o 1º Salão Nacional do Jornalista Escritor no Memorial da América Latina. Está prevista uma série de palestras com jornalistas, entre os quais Mino Carta, Juca Kfouri, José Hamilton Ribeiro, José Nêumanne Pinto, Caco Barcellos e Zuenir Ventura. Mais informações no tel. 3801-1357 ou no site www.jornalistaescritor.org.