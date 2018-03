Evento marca os 20 anos da queda do muro Wolfgang Bader, diretor do Instituto Goethe de São Paulo, abre hoje, às 19h30, uma programação especial para marcar os 20 anos da Queda do Muro de Berlim. De hoje até o mês de novembro, 20 convidados vão compartilhar com o público, em encontros semanais, suas vivências, pontos de vista e conhecimentos no formato de entrevistas. Entre os participantes estão os escritores como Ignácio de Loyola Brandão e Fernando Bonassi e o pesquisador e urbanista Renato Cymbalista. O Instituto Goethe fica na Rua Lisboa, 974, em Pinheiros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3296-7000 ou no site www.goethe.de/saopaulo.